Вышел трейлер исторической драмы "Елизавета"

Телеканал "Россия 1" представляет тизер-постер и трейлер многосерийного исторического фильма "Елизавета" с Юлией Хлыниной в главной роли, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Фильм режиссера Дмитрия Иосифова ("Екатерина. Взлет" и "Екатерина. Самозванцы") рассказывает о судьбе императрицы Елизаветы (Юлия Хлынина), дочери Петра I (Александр Балуев), которой было всего шестнадцать, когда отец оставил ей в управление огромную империю. Для Елизаветы трон стал проклятием: против своей воли девушка оказывается втянутой в водоворот дворцовых интриг, где ей противостоят влиятельные вельможи Андрей Остерман (Алексей Агранович), Александр Меншиков (Виктор Раков) и даже собственная мать Екатерина I (Агриппина Стеклова).