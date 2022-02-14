Диетолог о вредных напитках при лечении от COVID-19

Во время восстановления здоровья после заболевания COVID-19 стоит отказаться от некоторых напитков. Об этом рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"После перенесенной коронавирусной инфекции следует воздерживаться некоторое время от крепкого кофе и черного чая, отдавая предпочтение воде. Также в список запрещенных я бы внесла сладкие газированные напитки, пакетированные соки. Лучше готовить это (соки) дома", - перечислила врач.

По ее словам, стоит обратить внимание на самостоятельно приготовленные морсы и настой на основе зеленого чая.

Дюваль рассказала, что для приготовления последнего можно воспользоваться следующим рецептом. Заварить две столовых ложки рассыпного зеленого чая на полтора литра воды, нарезать туда две дольки апельсина - можно дополнительно нарезать яблоко без кожуры - и добавить одну-две столовых ложки клюквы. Сахар добавлять не рекомендуется. Через 40-50 минут напиток можно употреблять. Его стоит пить в течение дня, по желанию доливая теплой воды, но без кипятка.