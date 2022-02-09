Назван необычный способ спасти планету

Сократить выбросы парниковых газов в мире можно, просто напомнив о вреде мясоедения в меню. Такой необычный способ спасения планеты предложили ученые Института мировых природных ресурсов. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным Бюро трудовой статистики США, средний американец питается вне дома несколько раз в неделю, а семья в среднем тратит более трех тысяч долларов в год на еду в ресторане. Поэтому Институт мировых природных ресурсов провел исследование с участием шести тысяч человек, которым раздали смоделированное ресторанное меню и попросили выбрать блюда. У большинства участников в меню было напоминание о влиянии потребления мяса на окружающую среду, и это дало результат - люди заказывали больше овощных блюд, а не мясных.

В ходе эксперимента исследователи проверили десять различных напоминаний, а впоследствии из них отобрали пять наиболее удачных. Самым действенным напоминанием оказалось следующее: "Каждый из нас может положительно повлиять на планету. Замена всего одного мясного блюда на овощное позволяет сэкономить выбросы парниковых газов, эквивалентные энергии, используемой для зарядки телефона в течение двух лет. Ваш маленький выбор имеет большое значение".

Соблюдение социальных норм может стать мощным мотиватором для людей. Исследования и раньше доказывали, что своевременные и вежливые напоминания об ответственном поведении могут существенно снизить потребление энергии, объем выбросов мусора и использование полотенец в отелях. В подсказках также оказалось важным сравнение - то есть проведение параллели с зарядкой мобильного телефона.

В ходе исследования ученые также обнаружили, что для описания блюд из овощей в меню лучше использовать "аппетитные" слова, например, "медленно обжаренный", "карамелизированный" или "богато приправленный". При использовании терминов, связанных с вегетарианством, наоборот, следует быть осторожными, потому что это может отпугнуть покупателя.

Мясоедение напрямую влияет на планету - леса вырубают, чтобы освободить место для скота. Одна корова за год может отрыгнуть до 90 килограммов сильнейшего парникового газа - метана. Компании пытаются решить эту проблему, создавая альтернативы и выращивая мясо в лабораторных условиях. В 2021 году сеть "Макдоналдс" начала продажи бургеров с котлетами из искусственного мяса - McPlant. Эти котлеты разработала компания Beyond Meat, крупнейший на сегодняшний день производитель искусственного мяса.