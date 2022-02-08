Мужчина спас ворона, научил его говорить и сделал звездой интернета

Черный ворон по имени Гоша - звезда интернет-блогов, он умеет громко выражать свое мнение, легко выполняет команды "принеси", "лежать", "найди" и гуляет с хозяином в лесу, передает Day.Az со ссылкой на МИР 24.

Своего нового друга Александр нашел в лесу. Вороненок был в гнеде, которое вместе с деревом упало на землю. Парню показалось, что птица при падении пострадала. Тогда он забрал пернатого к себе, выходил его и приручил.

"Сейчас он умеет много выполнять команд: что-то принести, куда-то слетать, прилететь на перчатку ко мне по свистку, на плечо команду знает", - рассказал хозяин ворона Гоши Александр Чугайнов.

Теперь ворона зовут Гоша и он - звезда интернета. У птицы уже есть свои аккаунты в ТикТок, Instagram и канал на YouTube. Ролики с Гошей набирают по миллиону просмотров. По просьбе хозяина он приносит игрушки, купается в снегу и находит спрятанные предметы.

Свои действия ворон сопровождает громким карканьем. Звонкий голос - черта возраста. Гоше еще только семь месяцев. При регулярном общении эти птицы начинают говорить после года. А пока Александр учит смышленого питомца различать цвета.

Живет Гоша в отдельном вольере. Питается мясом, мышами, ягодами и фруктами. По пять часов в день гуляет с хозяином. Чтобы ворон не потерялся, ему на спину закрепили GPS-трекер.

В комментариях к видео часто просят отпустить Гошу. Но прощаться с вороном Александр не планирует. Ручная птица не сможет адаптироваться к дикой природе. Да и еще не весь свой потенциал Гоша продемонстрировал людям.