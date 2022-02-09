Женщина пронзила ногу каблуком, убегая от паука
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Жительница Австралии пронзила ногу каблуком, пытаясь убежать от паука, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как рассказала Алиса Ламберт, она увидела в доме паука-охотника и попыталась прогнать его с помощью специального спрея. Членистоногому это явно не понравилось, поэтому он прыгнул на женщину, заставив ту бежать прочь из комнаты.

Алиса, спрыгнув с кровати, внезапно почувствовала в ноге острую боль. Оказалось, она приземлилась на каблук туфли, которая лежала на полу. Услышав крики, соседка Ламберт прибежала на помощь и вызвала скорую помощь.

В больнице Алисе сделали небольшую операцию на ноге, сейчас она приходит в себя после травмы. Что касается паука, то он, по словам австралийки, умер.