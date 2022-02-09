Назван вред долгого сна по выходным

Британский эксперт по сну, психолог Стефани Ромишевски, объяснила, почему не следует отсыпаться по выходным. Об этом пишет издание Daily Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению эксперта, желание подольше поваляться в кровати можно понять, но, если поддаваться ему регулярно, это может причинить вред. "Попытки отоспаться по выходным часто лишь закрепляют плохие циклы сна и могут привести к бессоннице", - предупредила она.

Ромишевски считает, что изредка можно поспать подольше, но нельзя допускать, чтобы это вошло в привычку. "Если валяться в постели, мозгу трудно понять, в какой момент пора чувствовать сонливость, поскольку кажется, будто мы спали дольше, даже если мы легли позже нужного и не выспались", - рассказала она.