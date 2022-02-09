https://news.day.az/unusual/1434253.html Врач допустила агрессивный «постковидный волосопад»
Врач допустила агрессивный «постковидный волосопад»
Врач-трихолог, косметолог Татьяна Сновская в беседе с "Мослентой" рассказала о постковидном выпадении волос, допустив возможность агрессивного "волосопада", передает Day.Az.
"Выпадение обычно начинается через два-три месяца после перенесенного COVID-19. Максимальный волосопад наблюдается в первый месяц, далее следует "постковидный хвост" длительностью от трех до шести месяцев", - рассказала эксперт.
Она также отметила, что иногда при постковидном синдроме наблюдается агрессивное течение - потеря волос может составлять до 50 процентов. Выпадение может сопровождаться зудом и перхотью, заключила эксперт.
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