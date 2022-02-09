Врач допустила агрессивный «постковидный волосопад»

Врач-трихолог, косметолог Татьяна Сновская в беседе с "Мослентой" рассказала о постковидном выпадении волос, допустив возможность агрессивного "волосопада", передает Day.Az.

"Выпадение обычно начинается через два-три месяца после перенесенного COVID-19. Максимальный волосопад наблюдается в первый месяц, далее следует "постковидный хвост" длительностью от трех до шести месяцев", - рассказала эксперт.

Она также отметила, что иногда при постковидном синдроме наблюдается агрессивное течение - потеря волос может составлять до 50 процентов. Выпадение может сопровождаться зудом и перхотью, заключила эксперт.