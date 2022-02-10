Из-за попадающего в океан пластика черепахи оказались под угрозой исчезновения. К такому выводу пришли ученые из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперты нашли на берегах городов Фаур-Хаккан и Кальба 64 черепахи и исследовали их, чтобы оценить опасность пластиковых отходов для морских обитателей. Результаты показали, что 75 процентов умерших зеленых черепах и 57 процентов умерших головастых черепах при жизни ели мусор: полиэтиленовые пакеты, бутылочные крышки и куски рыболовных сетей.

В одной из черепах нашли 325 осколков пластика, в другой - 32 куска рыболовной сети. Попав в организм животного, эти отходы могут повредить органы, спровоцировать непроходимость кишечника и образование газов. В результате черепаха не сможет есть и умрет от голода. Автор исследования Фади Ягмур и его коллеги предупреждают, что пластик может привести к исчезновению некоторых видов рептилий.

Черепахи бисса, а также зеленые и головастые уже сейчас считаются редкими. Именно эти виды часто путают отходы с привычной едой: зеленые черепахи едят похожие на медуз пластиковые пакеты, головастые глотают бутылочные крышки и другие маленькие объекты из-за их сходства с улитками. Ученые также выяснили, что молодые особи съедают больше мусора из-за неопытности.

"Если мы потеряем этих черепах, местная экосистема погибнет", - заявил сотрудник центра по исследованию мангровых экосистем в Маскате Абдулкарим Веттан. Защитники природы в Эмиратах стараются бороться с исчезновением рептилий. Они находят больных особей, спасают их и реабилитируют.

В 1985 году ученые также провели исследование умерших в ОАЭ черепах. Согласно данным, ни одна из найденных на берегах Оманского залива рептилий не ела пластик. С тех пор Эмираты превратились в современный деловой центр, известный своей культурой потребления. Углеродоемкое опреснение воды истребило большую часть растительности, а построенные в прошлом веке искусственные острова уничтожили естественные рифы и черепашьи гнезда.

"Все данные указывают на деградацию морской экосистемы Персидского залива", - отметил политический эколог из Лейденского университета Кристиан Хендерсон.

В январе из пойманной в Аргентине черепахи достали десять видов пластика. Рептилию спасли в реабилитационном центре, где она провела месяц. Биолог фонда Мундо Марино (Mundo Marino Foundation) Карина Альварес отметила, что при дальнейшем бездействии отходы в океане приведут к смерти многих биологических видов.