Предложены эффективные способы борьбы с храпом

Американский эксперт по сну Нарван Амини предложил несколько простых, но эффективных способов для борьбы с храпом. Об этом пишет издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Страдающим от храпа Амини советует прибегнуть к миофункциональной терапии, которая развивает мышцы гортани. Для этого нужно регулярно делать пять упражнений. Первое упражнение требует повторять вслух звуки "а", "е", "и", "о", "у". Это необходимо делать по три минуты несколько раз в день. Для следующего упражнения придется в течение трех минут водить кончиком языка по верхним зубам. Третье упражнение требует сложить губы трубочкой на 30 секунд. Во время четвертого упражнения нужно на 30 секунд сдвинуть нижнюю челюсть вправо, а затем еще на 30 секунд влево. Для последнего упражнения следует поднять кончик языка к нёбу, а затем передвинуть его как можно ближе к горлу. Это необходимо повторить 20 раз.

Амини рекомендует при храпе стараться спать не на спине, а на боку, а также побольше пить и принимать горячий душ. Поскольку, по его словам, одной из причин храпа может быть избыточный вес, следует подумать и о похудении. "Если вы за счет упражнений сбросите килограмм-другой, это укрепит мышцы шеи, что предотвратит храп и поможет избавиться от лишних тканей", - объясняет он.