Какие фильмы начнут показывать в CinemaPlus с февраля?

Список популярных фильмов, которые выходят в прокат с 10 февраля в сети кинотеатров CinemaPlus, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Криминальный детектив "Смерть на Ниле", по мотивам одноименной книги Агаты Кристи о приключениях Пуаро

Кеннет Брана вновь превращается в знаменитого сыщика Эркюля Пуаро, а Агата Кристи рисует очередной шедевр о приключениях бельгийского сыщика. На этот раз необходимость забыть об отпуске и расследовать таинственное убийство доходит до Пуаро, отдыхающего на роскошном круизном лайнере по Нилу.

Бюджет фильма составляет 7 920 000 долларов. Режиссёр - Кеннет Брана. В главных ролях - Кал Кадот, Арми Хаммер и Роуз Лесли. Продолжительность 140 минут. Возрастное ограничение 16+

https://www.youtube.com/watch?v=PbNS8oEXazE

Приключенческий боевик "Ancharted: На картах не значится"

Два соперника, Натан Дрейк и Виктор Салли, становятся союзниками Салливана в поисках величайшего в мире сокровища. Вместе они раскроют одну из величайших тайн истории. Фильм основан на одной из самых продаваемых и популярных компьютерных игр всех времен.

Режиссёр - Рубен Флейшер. В главных ролях - Том Холланд, Марк Уолбер, София Али и Антонио Бандерас. Продолжительность 130 минут. Возрастное ограничение 12+

https://www.youtube.com/watch?v=i0XvzdqAb9k

Комедийная мелодрама "Первый встречный"

Популярная певица перед свадьбой узнаёт, что её жених-рокер изменял ей. В полной растерянности прямо во время выступления она просит первого попавшегося на глаза мужчину, учителя математики, жениться на ней.

Режиссёр - Кэт Койро. В главных ролях - Дженнифер Лопес, Оуэн Уилсон и Малума. Продолжительность 125 минут. Возрастное ограничение 12+

https://www.youtube.com/watch?v=spVrcID_cDE

Анимационный фильм "Стражи Терракоты"

Стражи волшебной Терракоты и магические существа Ониксы на протяжении многих столетий ведут войны друг с другом в подземном царстве. Молодой человек Магнус мечтает стать терракотовым воином, а для этого ему необходимо поймать одного из Ониксов. Магнус отправляется на поиски таинственного создания и встречает молодую девушку Джейд, которая также ищет Оникса. Герои влюбляются и объединяются, чтобы узнать настоящую причину вторжения монстров...

Режиссёры - Дин Лян и Линь Юнчан. В главных ролях Тань Сяо. Продолжительность 120 минут. Возрастное ограничение 6+

Билеты можно приобрести в кассах сети кинотеатров и онлайн www.cinemaplus.az.

А также через мобильное приложение:

для смартфона с операционной системой IOS и Android:

IOS link

Android link

Более подробную информации можно получить в соцсетях, а также позвонив по номеру 012 499 89 88 и горячей линии 119