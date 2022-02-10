Река Хуaнхэ в Китае

Желтая рeка является второй по длине рекой в Китае и шестой по длине в мире. Известная как "Река-мать" и "Колыбель Китайской цивилизации", передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Река протекает через девять провинций перед впадением в Бохайское море, где особый союз создает иллюзию столкновения двух миров. Объединение двух водоемов представляет собой четкую линию вдоль водной поверхности.