https://news.day.az/unusual/1434587.html Река Хуaнхэ в Китае - ВИДЕО
Река Хуaнхэ в Китае - ВИДЕО
Желтая рeка является второй по длине рекой в Китае и шестой по длине в мире. Известная как "Река-мать" и "Колыбель Китайской цивилизации", передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Река протекает через девять провинций перед впадением в Бохайское море, где особый союз создает иллюзию столкновения двух миров. Объединение двух водоемов представляет собой четкую линию вдоль водной поверхности.
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