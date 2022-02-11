Картина Поля Гогена "Мата Муа" возвратилась в мадридский музей

Картина французского художника Поля Гогена "Мата Муа" вернулась в Музей Тиссена-Борнемисы в Мадриде. Знаменитое полотно было вывезено баронессой Кармен Серверой в Андорру в ожидании подписания соглашения с Министерством культуры Испании. Кармен Сервера - вдова Ханса Генриха Тиссена-Борнемисы - промышленника и коллекционера произведений искусства, чья коллекция легла в основу музея, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Микель Исета, министр культуры Испании: "С сегодняшнего дня культурное наследие Испании, имеющее огромный международный престиж, стало еще богаче. Мы добились того, что в течение еще 15 лет более 330 произведений из коллекции Кармен Тиссен-Борнемисы пополнят постоянную коллекцию музея"."

На переговоры заинтересованных сторон ушли годы.

Кармен Сервера, коллекционер: "После 21 года бесплатной аренды коллекции картин, благодаря нашим общим усилиям, а так же обязательствам, взятым нашей семьей, испанским правительством и фондом Тиссена-Борнемисы, мы достигли соглашения о том, что данная коллекция стоимостью более миллиарда семисот миллионов долларов останется в Испании в обновленных и знаменитых галереях".

За предоставление в аренду частной коллекции картин (куда входит "Мата Муа" Гогена) баронесса Кармен Сервера будет получать ежегодно шесть с половиной миллионов евро. По истечении контракта испанское государство сможет выкупить полотно "Мата Муа", цена которого, как считают эксперты , будет астрономической. В 1984 году барон Тиссен заплатил за шедевр Гогена двадцать один миллион в пересчете на евро.