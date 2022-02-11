Во Франции обнаружили древнейшие следы пребывания Homo Sapiens в Европе

Современный человек мог появиться в Европе более 54 тысяч лет назад. К таким выводам пришла группа исследователей под руководством Людовика Слимака из Тулузского Университета. В ходе раскопок в гроте Мандрен на Юге Франции они обнаружили зуб ребёнка, который жил почти на 15 тысячелетий раньше общепризнанного времени расселения вида Homo Sapiens на континенте, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

О важности открытия рассказывает британский палеоантрополог Крис Стрингер:

"До недавнего времени мы думали, что неандертальцы и современные люди пересеклись в Европе примерно между 40 000 и 45 000 лет назад, а затем неандертальцы вымерли. Находка из Грота Мандрен во Франции свидетельствует о том, что современные люди жили там около 54 000 лет назад, намного раньше, чем мы думали. Интересно и то, что позже неандертальцы вернулись. Так что это очень раннее появление современных людей, которые затем, похоже, пропали".

Зуб обнаружили между культурными слоями со следами пребывания в этом месте неандертальцев. Там же нашли каменные орудия, характерные для стоянок Homo Sapiens в Северной Африке. Исследователи отмечают, что современные люди пробыли в пещере всего несколько десятилетий, после чего на долгие тысячелетия там снова обосновались неандертальцы.