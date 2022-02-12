Врачи рассказали, почему нужно спать только в полной темноте

Сон не в полной темноте может привести к развитию онкологических заболеваний, считает заместитель главврача Ямальского центра общественного здоровья и медпрофилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова. Ее цитирует URA.RU, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалист напомнила о том, что если вы засыпаете или спите при источниках света, в организме перестает должным образом вырабатываться гормон мелатонин.

"Если не придерживаться этих правил [спать в полной темноте], начнутся нарушения сна, что является одним из факторов развития онкологических заболеваний. Поэтому каждый человек должен создать все условия для сна", - сказала врач.

Невролог и сомнолог Елена Царева добавила, что при нарушениях сна в перспективе страдают очень многие органы и ткани.

"Сначала это сказывается на психике, потом на пищеварении, сердечно-сосудистой системе. И в длительной перспективе может привести к развитию онкологии", - уточнила Царева.