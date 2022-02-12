Назван самый полезный продукт для легких

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире телеканала "Россия 1", доступном на YouTube-канале, рассказал о самом полезном продукте для легких. По словам эксперта, им является томат, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Заявление медика основывается на исследовании китайских ученых, в котором приняли участие курильщики, страдающие от поражения легких. Результаты экспериментов показали, что в борьбе с очищением органа дыхания смогли помочь именно помидоры. "Выяснилось, что если употреблять два томата в день, то восстановление функций легких значительно ускоряется", - сказал Гинзбург.

Также данный продукт оказался полезным и пожилым людям, так как он защищает от возрастной инволюции легких.