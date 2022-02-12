Телескоп Джеймс Уэбб передал на Землю первые изображения

Новейший телескоп "Джеймс Уэбб" передал на Землю первые снимки после запуска. Кадры сделаны на расстоянии около 1,5 млн км от нашей планеты. Первые изображения не отличаются ни яркостью, ни четкостью, передает Day.Az со ссылкой на "Известия". По ним специалисты будут настраивать зеркала обсерватории.

На фото - звезда HD 84406 из созвездия Большой Медведицы. По характеристикам небесное тело напоминает Солнце.