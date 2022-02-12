К Земле приближается астероид размером с четыре Эйфелевы башни

В начале марта рядом с Землей пролетит крупный астероид 138971 (2001 CB21), максимальное сближение ожидается 4 марта. Как сообщили в Роскосмосе, диаметр космического тела оценивается в 1,3 км, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

"То есть он в 4 раза выше Эйфелевой башни", - сообщили в госкорпорации.

Указывается, что ученые классифицируют данный астероид как потенциально опасный, однако с Землей он не столкнется. Ожидается, что тело пролетит мимо на расстоянии более 4,8 млн км, что в 10 раз превышает расстояние от Земли до Луны.