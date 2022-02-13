Хабиб Нурмагомедов о бое в метавселенной: За этим стоит будущее

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился эмоциями после победы в первом в истории бое в метавселенной, где он одолел Макса Холлуэя, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"В этом есть что-то. Я весь вспотел и напряжен после боя. Очень интересно вышло, за этим стоит будущее, я уверен", - заявил Нурмагомедов.

Напомним, поединок между бойцами проходил в метавселенной для геймеров LegionFarm. В течение всего боя Хабиб брал на себя инициативу, обрушиваясь на Холлуэя с серией быстрых ударов. В общей сложности Нурмагомедов нанес 98 ударов своему оппоненту, в то время как Макс сумел ударить Хабиба только 65 раз.

Отметим, что бойцы дрались в необычных для себя условиях. Вместо октагона - виртуальная арена, а в качестве перчаток - контроллеры для управления своим аватаром в метавселенной. Кроме того, на Нурмагомедове и Холлуэе были надеты VR-очки, которые и позволяют перенестись в новую реальность.

Организатор поединка LegionFarm является видеоигровым сервисом, который позволяет профессиональным геймерам помогать обычным игрокам улучшать свои навыки, чтобы играть на более высоком уровне. Сейчас сообщество LegionFarm состоит из пяти тысяч профессионалов и более чем 60 тысяч обычных геймеров. Нурмагомедов ранее сообщал в своем Twitter, что будет проводить регулярные встречи со своими фанатами в метавселенной LegionFarm.