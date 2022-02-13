Опубликовано новое фото поверхности Марса

Представители государственной корпорации "Роскосмос" и Европейского космического агентства (ЕКА) показали новый снимок Марса с частью равнины Аргир и кратером Гука. Фото опубликовано на официальном сайте ЕКА, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Изображение было сделано камерой Cassis на борту орбитального аппарата ExoMars Trace Gas (TGO) 1 февраля 2021 года. На фотографии изображена одна из зон "хаотического рельефа" ー беспорядочные группы камней разного размера и формы, конические насыпи, хребты, холмы с плоскими вершинами. Суммарно на Марсе выявлено около 30 таких областей.

Самой главной особенностью здесь являются тонкие усики ー темные следы от вихрей пыли, которые возникают как на Марсе, так и на Земле, когда теплый воздух быстро поднимается в более холодную зону. Эти вихри оставляют следы на поверхности планеты. Бороздки ориентированы с севера на юг, это указывает на преобладающие направления ветра.

Аппарат прибыл на Марс в 2016 году и начал полноценную научную миссию только в 2018-м. TGO может не только отправлять изображения, но также заниматься мониторингом атмосферных газов планеты и определять места, которые могли бы хранить под поверхностью воду. Он будет ретранслировать данные для второй миссии ExoMars в 2023 году.