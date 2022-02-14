Мумии принесенных в жертву людей нашли в Перу

Жуткое захоронение обнаружили археологи в Перу. При раскопках города, который существовал ещё до нашей эры, нашли 14 мумий, погребённых почти тысячу лет назад, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По словам ученых, все они представители народа, населявшего Южную Америку до рождения цивилизации инков. Среди них мужчины, женщины и дети - всех принесли в жертву древнему божеству, чтобы они служили ему с загробной жизни.

Древние индейцы верили, что таким образом просто переходят в параллельный мир. Поэтому среди мумий также были разные предметы - в основном керамическая посуда и другие кухонные принадлежности.