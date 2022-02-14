Описаны способы связи инопланетян с людьми

Специалисты Национальной академии наук США (NAS) перечислили способы, с помощью которых инопланетяне могут выйти на контакт с людьми. Об этом сообщает издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты ссылаются на опубликованный на сайте организации документ, согласно которому ученые не отрицают наличие внеземной жизни: "Если принять во внимание, что наша галактика - всего лишь одна из миллиарда других галактик во Вселенной, скорее всего, мы не одиноки". В материале специалисты NAS описали способы, с помощью которых инопланетяне могут наладить связь с жителями Земли.

Одним из способов, о которых рассказали ученые, считаются лазеры - мощные импульсы могут перемещаться на огромные расстояния. По мнению астробиолога Дэвида Гринспуна, развитые цивилизации могут быть способными перемещать звезды: "Они могли бы построить что-то, что было бы видно с огромного расстояния по всей галактике или даже из другой галактики, что было бы явно искусственно". Специалисты рассказали, что внеземные существа могли бы привлечь внимание с помощью гигантских знаков. Так, интерес ученых вызывала звезда KIC 8462852, которая за последние несколько лет необъяснимо потускнела и стала ярче.

В заключении авторы заметили, что инопланетяне могли бы дать сигнал посредством радиоволн. "Конечно, это предполагает, что инопланетяне не только думают, как мы, но и обладают такими же технологиями", - отметили ученые NAS.

В апреле 2021 года профессор теоретической физики Мичио Каку заявил, что установление контакта с развитой внеземной цивилизацией может быть опасным. Каку заметил, что вероятность контакта людей с инопланетянами в ближайшем будущем весьма высока.