Назван способ снизить высокое давление

Врачи рассказали, как употребление зеленого чая помогает справиться с высоким кровяным давлением, передает Daily Express со ссылкой на исследование китайских ученых, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В зеленом чае много полифенолов - мощных антиоксидантов, которые помогают справиться с повышенным давлением. Также в напитке содержатся катехины, открывающие белковые каналы в мембранах гладкомышечных клеток, которыми покрыты стенки сосудов. В результате положительно заряженные ионы калия покидают клетку. Помимо этого катехины активируют особый вид ионов калия KCNQ5, которые тоже снижают давление.

Те, кто пил каждый день как минимум полчашки зеленого чая средней крепости, снизили риск развития гипертонии на 46%. А у тех участников исследования, которые употребляли более двух с половиной чашек чая в день, риск развития болезни снизился на 65%.