Продукты, которые нельзя употреблять при пандемии

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что при пандемии коронавируса следует воздержаться от продуктов, содержащих большое количество сахара, жареного мяса и холодных напитков. Об этом сообщает URA.RU, передает Day.Az.

"Есть продукты, которые не очень желательны в пандемию. Это, в первую очередь, продукты богатые сахаром, и продукты по типу мяса, особенно жареное. Очень важный момент касается не сколько названия продуктов, сколько каких-то других физических свойств, например, не использовать в разгар эпидемии холодные напитки. Особенно, это касается молочных, кисломолочных напитков из холодильника", - рассказал диетолог.

Он отметил, что людям следует добавить и увеличить в своем рационе блюда, которые содержат витамин D.