Деревню-призрак нашли на северо-западе Испании

На северо-западе Испании появилась деревня-призрак. В социальных сетях можно увидеть кадры частично обрушившихся каменных домов, дорог, улиц и даже ржавых машин, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Место под названием Асередо оказалось на суше из-за резкого падения уровня воды.

Еще 30 лет назад село искусственно затопили для создания плотины и электростанции на границе с Португалией.

Властям пришлось приложить немало усилий, чтобы уговорить местных жителей взять компенсацию от португальской гидроэнергетической компании и покинуть родные места. Всего было затоплено 70 домов.