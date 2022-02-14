Египет построил мега город в пустыне

Умный город, второй Дубай, Новый Сингапур, Ведиан, Новая Столица - вот под такими названиями фигурирует на сегодняшний день амбициозный египетский проект, передает Day.Az со ссылкой на Техно.

В новой умной административной столице Египта, строительство которой продолжается, будут использовать высокие технологии. Новую столицу строят в пустыне в 45 км к востоку от Каира. В городе площадью более 700 кв. км сможет проживать 6,5 млн человек. В новом городе жители будут использовать смарткарты и приложения, чтобы открывать двери и осуществлять платежи. Также они будут пользоваться интернетом через общедоступный Wi-Fi, который будет распространять фонарные столбы.

Для жителей создадут единое мобильное приложение, с помощью которого они смогут оплачивать счета за коммунальные услуги, сообщать о жалобах и проблемы в различные службы и тому подобное.

На каждой улице с помощью по меньшей мере 6 тысяч камер власти города смогут отслеживать скопления людей и пробки на дорогах, выявлять случаи краж, наблюдать за подозрительными лицами или объектами и запускать автоматические сигналы тревоги во время чрезвычайных ситуаций.

Благодаря собственной энергии, получаемой от солнечных панелей, город может управлять уличным освещением, электровелосипедами и электромобилями с минимальными выбросами углерода или вообще без них. Это включает в себя интеллектуальное управление канализацией и соседние системы циркуляции, которые гарантируют, что вода не тратится впустую в процессе потребления; В рамках своей экономики замкнутого цикла отходы используются продуктивно и без вреда для окружающей среды. Городская концепция "умного района" гарантирует, что люди будут иметь доступ к бесплатным интернет-услугам и транспорту по запросу, где бы они ни находились.

"С помощью своего мобильного приложения гражданин сможет управлять всеми своими жизненными делами. Контракты на технологии и связь для новой столицы составляют 640 млн долларов и могут вырасти до 900 млн долларов. Среди партнеров - такие компании, как Хуавей, Оранж, Мастеркард

После завершения строительства город будет оснащен технологией 5G, а его здания будут оснащены самыми эффективными системами климат-контроля. В нем не будет автомобилей, но он будет подключен к дорогим новым сетям поездов и парку автобусов, работающих на природном газе. Здесь будут парки (самый большой в мире) и водные пути, благодаря трубопроводам, ведущим к Нилу, культурным центрам, мечетям.

Перенос столицы из Каира связан с перенаселением двадцатимиллионного мегаполиса, количество жителей которого, как считается, в течение 40 лет возрастет вдвое. В город должны переместиться большинство правительственных зданий, в том числе 29 министерств, правительство и парламент, посольства, а также гостиницы, торговые центры, парки и даже 20 жилых районов.

Кроме этого, планируется выделить около 90 км² для "солнечных ферм" - электростанций, которые будут получать энергию из солнечного излучения, и построить международный аэропорт. В городе также строится небоскреб Айконик Тауер, который анонсируют как самый высокий в Египте и Африке.

Китай выделил до $4,5 млрд на покрытие расходов, также государственная китайская строительная компания обучает 10 000 египетских строителей. Значительная часть вклада Китая - это кредиты, а "китайские банки дают средства только для покупки китайского оборудования".

Строительство в пустыне сопряжено с другими проблемами. Самая очевидная из них - город будет потреблять около 650 000 кубометров воды в день из скудных ресурсов Северной Африки. Кроме того, он будет слишком дорогим для тех, кто, как предполагается, будет там работать. Сюда планируется переселить более 6,5 млн чел, большинство из них - государственные служащие. Они зарабатывают в среднем $70 в неделю.

Запланированная инфраструктура действительно требует серьезных вложений. Например, город будет включать в себя сеть водоснабжения и канализации длиной 20 000 км, дорожную сеть протяженностью 10 000 км, 100 км мостов и туннелей и международный аэропорт.

Для административной столицы разработан генеральный и единый план жилых домов. Так, любой многоквартирный дом состоит из цокольного и семи основных этажей. Площадь квартир варьируется от 130 до 180 кв м. В столице кварталы расположены в соответствии с генеральной концепцией архитектуры города. Имеются также специальные зоны для вилл и таунхаусов.

Стоимость на недвижимость различается в зависимости от района и метража. Кроме того, жилые дома строили не только частные девелоперские компании, но и само правительство, что также влияет на продажу. Так, средняя цена квадратного метра квартир составляет 55 тысячи рублей, вилл - 96 тысяч рублей.

Хотя впереди предстоит шестимесячный испытательный период, можно признать, что властям страны удалось всего за шесть лет реализовать амбициозную и смелую идею - построить большой современный город с готовой инфраструктурой и всеми условиями для жизни и работы. В пустынной местности буквально на глазах родился новый оазис цивилизации, в котором каждый метр продуман до мелочей.