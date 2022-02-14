Создано устройство, позволяющее слепым людям видеть

Ученые из Австралии разработали бионический глаз, который поможет слепым людям видеть, сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Устройство Phoenix 99 представляет собой бионические имплантируемые глаза, которые активизируют работоспособные клетки сетчатки глаза.

Устройство по беспроводной связи подключено к мини-камере, которая находится на очках. Она снимает картинку перед пользователем, благодаря чему он может полноценно видеть.

В прошлом году на протяжении нескольких месяцев устройство испытывали на стаде овец. Это позволило узнать, что устройство не причиняет вреда здоровью.

Авторы исследования надеются в скором времени начать испытания с участием людей.