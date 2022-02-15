В Европе всплыл затопленный город-призрак

Отсутствие дождей и последовавшая за ними засуха привели к появлению в Испании деревни Асередо, затопленной три десятилетия назад по решению властей. Из европейской деревни когда-то сделали водохранилище, которое сейчас почти полностью высохло, сообщает Day.Az со ссылкой на Associated Press.

Затонувшая деревня-призрак буквально всплыла - местные жители могут увидеть среди руин автомобили, каменный фонтан и старую дорогу, ведущую к тому месту, где находился бар. "Раньше здесь были виноградники, апельсиновые деревья. Все было зеленым. Это было прекрасно. Посмотрите на это сейчас. Это так печально", - поделился испанец Хосе Луис Пенин.

Деревня Асередо была затоплена по решению властей в рамках строительства на ее месте гидроэлектростанции Линдосо. Летом на территории можно было увидеть крыши затопленных домов, однако зимой водохранилище никогда не высыхало. Засуха считается нормальной ситуацией для некоторых территорий Пиренейского полуострова, но эксперты заявляют, что проблема усугубилась из-за изменения климата.