Реки по всему миру загрязнены лекарствами

Вода в реках по всему миру загрязнена фармацевтическими препаратами, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Об этом говорят результаты недавно опубликованных научных исследований.

Анализ проб, взятых в тысяче различных рек, от Темзы до Амазонки, показал наличие в воде парацетамола, антибиотиков и других лекарственных средств, которые представляют серьёзную угрозу для фауны.