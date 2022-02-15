https://news.day.az/unusual/1435920.html Реки по всему миру загрязнены лекарствами - ВИДЕО
Реки по всему миру загрязнены лекарствами - ВИДЕО
Вода в реках по всему миру загрязнена фармацевтическими препаратами, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Об этом говорят результаты недавно опубликованных научных исследований.
Анализ проб, взятых в тысяче различных рек, от Темзы до Амазонки, показал наличие в воде парацетамола, антибиотиков и других лекарственных средств, которые представляют серьёзную угрозу для фауны.
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