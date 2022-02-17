Virgin Galactic запускает продажу билетов в космос

Космическая компания Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона со среды, 16 февраля, начинает продавать билеты на полеты в космос. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отправка туристов на орбиту планируется на конец текущего года. На первом этапе в космос намерены отправить тысячу человек.

Ракеты стартуют с космодрома Америка в Нью-Мексико. До этого туристы пройдут специальную подготовку. Согласно программе полета, путешествие продлится 90 минут.

Как указано, стоимость билета составляет 450 тысяч долларов, включая депозит в размере 150 тысяч. Таким образом, компания только на продаже билетов сможет заработать до 450 миллионов долларов.

На этих новостях акции Virgin Galactic 15 февраля выросли на 19,3%, что является рекордным показателем с июня 2021 года, когда Брэнсон совершил суборбитальный полет.

Напомним, ранее компания решила разыграть два бесплатных билета в космос. Но участники лотереи должны были соответствовать ряду требований, среди которых совершеннолетие и наличие документа о вакцинации от коронавируса.