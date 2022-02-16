"Проделки призрака" попали на видео в пабе

В Англии очевидцы уверены, что "рука призрака" якобы столкнула со стола в пабе пинту пива. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инцидент произошел в городе Данстейбл графства Бедфордшир. Посетители 300-летнего паба заявили, что пинта, которая стояла на столе на безопасном расстоянии от края, вдруг сама по себе изменила местоположение и упала.

Сотрудница заведения обратилась к экстрасенсу в надежде разобраться в инциденте. По ее словам, за 20 лет работы в пабе она слышала несколько историй о привидениях, которых якобы можно здесь увидеть. Также 37-летняя женщина убеждена, что сама стала свидетельницей нескольких мистических случаев. Так, на прошлой неделе ей показалось, что кто-то наблюдал за ней, пока она спустилась в подвал, который ранее являлся полицейским участком.