Знакомство с перуанояпонской кухней

Необычное сочетание японского кулинарного искусства с перуанскими продуктами породило уникальный феномен, получивший название "Никкей", передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Слово суши известно во всем мире, а рестораны с японской кухней можно найти в самым разных уголках планеты. В основе этой кухни лежат рис и лапша в сочетании с такими продуктами как рыба, мисо, морская капуста и с зеленым чаем маття. Популярность этой кухни снискала ее неоспоримая польза для здоровья. Японские повара годами оттачивают свое искусство. На то, чтобы стать итамае, признанным шеф-поваром суши, уходит до 10 лет.

Первые переселенцы из Японии появились в Перу в конце XIX в. Они всеми силами хотели сохранить кулинарные традиции своей родины, но столкнулись в Перу с новыми продуктами. Важнейшим элементом перуанояпонской кухни стала местная разновидность острого стручкового перца. Термин "никкей", которым обозначается эта кухня, происходит от японского слова "никкедзин", которым называли себя японские мигранты.

Популярность этой кухни давно перешла через границы Перу. В Дубае с этой кухней можно познакомиться в ресторане Clay. Его девиз - каждое блюдо должно быть произведением искусства.