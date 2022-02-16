https://news.day.az/unusual/1436268.html Как французский видеограф приучил свою собаку летать - ВИДЕО
Как французский видеограф приучил свою собаку летать - ВИДЕО
Пес по кличке Ука стал звездой интернета, когда начала летать со своим хозяином на параплане. Путь к славе у собаки был не прост: ранее его дважды бросали прежние хозяева. Новый владелец Уки, французский видеограф, заметил, что пес совершенно не боится высоты. И за полтора месяца обучил собаку параглайдингу, передает Day.Az со ссылкой на ВВС.
Но не смотря на то, что на счету у Уки уже больше десяти успешных полетов, защитники животных обеспокоены тем, что собака оказалась не на своем месте.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре