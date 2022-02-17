Кот стал звездой Сети, превратив серьезное видео хозяйки в смешное - ВИДЕО
Кот, эффектно появившийся в кадре записывавшей видео на серьезную тему хозяйки, покорил пользователей Сети.
Пушистый проказник появился на заднем плане в самый неподходящий момент и принялся забавно махать лапками, пытаясь что-то поймать. Своими действиями питомец тут же превратил серьезное видео девушки в очень смешное и милое, а заодно покорил сердца сотен тысяч пользователей соцсетей, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Хозяйка питомца не сумела удержаться от смеха.
Комментаторов поведение четвероного проказника очень позабавило, и они выдвинули свои версии относительно мотивов котейки. Так, некоторые склоняются к более мистическому варианту, предположив, что котик боролся с призраками, другие же прагматично рассудили, что пушистый просто увеличивал просмотры, зная, чем прокормить сердца людей:
"Ахах, шаманит",
"Призраков, наверное, ловит",
"Пхаха, пушистый решил разбавить серьезную атмосферу видео",
"Котей будто пытается лампочку выкрутить",
"Кот просто хочет увеличить просмотры".
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