Назван способ снизить тягу к вкусной вредной еде

Диетолог Лон Бен-Ашер назвал способ снизить тягу к вкусной, но вредной еде. Его слова приводит Eat This,Not That!, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Бен-Ашер объяснил, что в полуфабрикатах и готовой еде содержится много сахара, поэтому такие продукты вызывают привыкание. Более того, по его словам, трудно найти более полезную замену с таким же ярко выраженным вкусом. Поскольку большое количества сахара и ненатуральные ингредиенты вредят здоровью, диетолог посоветовал изменить вкусовые предпочтения.

Он отметил, что у разных людей изменения могут занять разное количество времени. В первую очередь, он посоветовал заменить сладости на фрукты. "Фрукты богаты питательными веществами, в них много пищевых волокон, которые дольше удерживают пищу в желудке и избавляют от чувства голода", - сказал Бен-Ашер и добавил, что некоторые фрукты помогают контролировать уровень сахара в крови благодаря содержащейся в них растворимой клетчатки.

Для получения большей пользы и продления ощущения сытости диетолог предлагает добавить к фруктам другие богатые клетчаткой продукты, например, овощи. Также можно сочетать фрукты с белками и жирами, такими как орехи, семечки и арахисовое масло без добавления сахара.