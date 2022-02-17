Маск показал, как будут колонизировать Марс

Илон Маск решил сменить профиль и стал продюсером фантастического кино. Его компания Space X выпустила небольшой фильм о колонизации Марса, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

C точки зрения визуальных эффектов, все в лучших традициях Голливуда. Корабль Starship взлетает и берёт курс на Красную планету, где уже построена база для взлёта и посадки многочисленных космических аппаратов.

Под защитным куполом простирается гигантский парк с зелёными насаждениями. А в финале первопроходцы в скафандрах любуются уже на целый город. Маск уверен, что такое станет возможным в ближайшие десятилетия, а первый полёт на Марс, по его словам, может состояться уже через шесть лет.