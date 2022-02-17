Ученые создали сверхпрочный бетон
Depozit faizini öncədən al!

Американские ученые синтезировали нанотехнологичный герметик, который позволяет заметно укрепить бетон. Об этом сообщается на сайте Университета штата Вашингтон (WSU), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В своем исследовании специалисты решали проблему прочности бетона, который используется для возведения и укрепления различных построек. Инженеры обратились к наноматериалам, благодаря которым им удалось повысить качественные особенности бетона и создать сверхпрочную смесь для строительства.

Специалисты рассказали, что разрушение бетонных конструкций происходит по двум причинам - из-за воздействия влаги и влияния различных солей. Авторы исследования использовали два наноматериала - оксид графена и наноглину монтмориллонита, добавив их в обычный герметик на основе силикона. В лабораторных условиях получившаяся смесь оказалась прочнее бетона: водоотталкивающие свойста повысились на 75 процентов, защита от солей - на 44 процента.

"Мы сосредоточились на одной из основных причин, которая ставит под угрозу целостность и долговечность бетона, а именно на влаге", - отметил профессор Сяньмин Ши (Xianming Shi). По словам ученого, если сохранить бетон сухим, то жизненный цикл конструкции увеличится. Ши заметил, что бетон не является идеальным материалом для строительства: "Это высокопористый негомогенный композитный материал".

По оценке специалистов, большая часть важной инфраструктуры в США была возведена в период с 1950 по 1970 годы, в настоящее время конструкции подходят к концу срока службы. Около восьми процентов мостов из 600 тысяч в регионе считаются конструктивно дефектными, каждые пять миль дорожного покрытия находятся в плохом состоянии.

В конце января американский стартап ByFusion предложил заменить токсичные для атмосферы бетонные блоки мусором. Полученный материал оказался прочнее и легче стандартных бетонных блоков.