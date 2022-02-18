Как влияет красный цвет на человека?

Блогер Айсель Агаева-Мирзоева поделилась на своей странице в Instagram публикацией о влиянии красного цвета на человека.

"Красный цвет в психологии означает лидерство, настойчивость, упорство, динамичность, но в то же время жесткость, нетерпимость, упрямство, разрушение. Красный цвет чаще выбирают экстраверты, лидеры, властные люди, вспыльчивые, активные, энергичные, страстные, азартные, уверенные в себе, но не всегда готовые признавать свои промахи и ошибки, порой недостаточно гибкие и несклонные уступать.

- Вот, что говорят психологи: Красный цвет влияет на человека активизирующее: ускоряет ритм дыхания и сердцебиения, повышает кровяное давление и мышечный тонус, более активными становятся все функции организма. Активизация происходит и на психологическом уровне: красный цвет в психологии дарит энергию, жизненную силу, желание бороться, действовать, достигать желаемого. Особенности психологии красного цвета используются в цветотерапии для создания хорошего настроения, жизненной энергии и бодрости. Однако, как и любой энергетик, при длительном воздействии красный истощает, слишком много красного выматывает человека физически и психически", - говорится в публикации.