Вышел первый трейлер байопика про Элвиса Пресли

Компания Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма о короле рок-н-ролла Элвисе Пресли, получившего лаконичное название "Элвис". Роль легендарного певца и актера исполнил Остин Батлер, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

До этого можно было увидеть Батлера в образе Пресли в тизерах только со спины, а теперь он предстал перед зрителями во всей красе. В трейлере частично показано первое большое выступление музыканта на сцене и последующие его яркие шоу. Также в проморолике отдельное внимание обращено на менеджера артиста Тома Паркера, которого сыграл Том Хэнкс.

В трейлере есть фрагменты с картинами из детства Пресли. В них видно, что будущая легенда был фанатом комиксов DC. Зрителям покажут и то, какие трудности преодолел музыкант, чтобы стать настоящей легендой еще при жизни. Также в байопике раскроют особенности взаимоотношений Элвиса с его единственной женой Присциллой, роль которой исполнила Оливия ДеДжонг.

"Элвиса" снял режиссер Баз Лурман, известный по таким работам как "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж". Он же выступил в качестве сценариста. Премьера байопика намечена на 14 июля.