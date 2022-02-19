Раскрыт способ строительства пирамид

Египтяне строили пирамиды на протяжении 150 лет, эти сооружения являются ярким примером консолидации общества на выполнение общественно-значимых работ, рассказал "Ленте.ру" ведущий научный сотрудник Центра египтологических исследований РАН Роман Орехов. Он также раскрыл ответ на вопрос о том, каким способом они построили памятники, сохранившиеся до наших дней. По словам ученого, в своей строительной технологии египтяне использовали плоты и пандусы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Вечность

Прежде всего, пирамиды сохранились до наших дней, так как олицетворяли собой идею вечности, которую египтяне обозначали понятием "джед" - папирусообразный столб, который обязательно должен стоять вертикально. Он считался символом бога Осириса, символизировал стабильность, устойчивость, незыблемость, рассказал ученый.

По словам Орехова, для египтян было важно построить прочную и устойчивую конструкцию, так как от того, как будет стоять памятник, зависело то, как будет стоять этот мир.

Материал

Выбрать материал для создания сооружений для египтян не составляло труда, отметил исследователь: "Египетское сознание живет в каменном веке, каменный век предполагает одно решение - строить из камня". Камень не только воплощал идею стабильности, но и был самым доступным - железа египтяне не знали, а глины у них было мало, рассказал он.

"Почему они отказались от дерева? Потому что это хрупкий материал, пройдет время - оно истлеет, а камень нет, поэтому все пирамиды строили из камня, даже если их строили из глиняных кирпичей, как это было впоследствии, потом обкладывали камнем", - поделился Орехов.

Обработка

По словам ученого, постепенно египтяне научились хорошо обрабатывать этот материал. Еще до пирамид они делали каменные вазы и кувшины, вытачивали из монолита колонны.

Кроме того, они не использовали для строительства пирамид такие трудные породы камня, как гранит или базальт. "Они их использовали в основном в храмах, пол вымащивали им, делали элементы погребальной камеры, но основную массу они строили из известняка, который достаточно мягкий и хрупкий", - отметил Орехов.

В качестве инструментов для обтачки и сверления известняка они использовали каменные орудия из более прочных пород камня, а также медные пилы, сердечники и трубки.

Процесс сверления достаточно простой: если воткнуть металлический наконечник в мягкий камень и постоянно его вращать, то появляется дырка, а если мы его еще смочим, то получается еще проще. Этот принцип до сих пор применяется в сверлении, просто у нас теперь привод другой, электрический, а они это все руками делали

Транспортировка

В плане строительства египтяне были очень находчивыми, так, по словам Орехова, они формировали основное ядро протопирамиды из местного камня, который добывали совсем рядом, а уже потом облицовывали ее более дорогим камнем, который транспортировали издалека.

Египтолог подчеркнул, что руками никто камни не таскал, египтяне перевозили каменные обелиски на кораблях и плотах, при чем использовали для этого сезоны разливов реки. "Там, где стоят пирамиды Снофру, есть очень большие пространства между известняковых скал, где они могли отклонять русло реки, чтобы заполнять водой это пространство, и туда, по этой образовавшейся артерии, они постепенно на плотах подтягивали эти большие массы камня", - рассказал Орехов.

После переправки по реке, по его словам, египтяне протаскивали камни по земле к нужному месту, впрягая несметное количество людей вместо тяглого скота.

Также, чтобы облегчить себе работу, египтяне клали самые большие и тяжелые глыбы камня в основании пирамиды. Чем выше - тем меньше и легче использовался камень. Согласно теории, поднимали его при помощи системы наклонных пандусов - они были либо спиральными, то есть опоясывали пирамиду, либо пристраивались сбоку.

Пирамида сложена таким образом, что самые тяжелые, самые большие блоки лежат в ее основании, то есть их никто не поднимал, они протаскивались, а те, которые лежат уже выше, на самой верхушке, они совсем маленькие. То есть пирамида представляет собой большую мощную конструкцию, и здесь работает принцип экономии.