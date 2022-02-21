В этом году цены на кофе могут повторить исторический максимум 2011 года, что обуславливается развитием пандемии, проблемами с транспортом и изменением климата.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по данным торговой платформы XTB, цены на кофе, как и на другие продукты, в последние месяцы выросли. В годовом исчислении цены на кофе на биржах выросли почти на 100 проц. Это - результат проблем с поставками и серьезных транспортных проблем по всему миру. Продолжающееся изменение климата также способствует возникновению все большего числа климатических аномалий - постоянных засух, высоких термических амплитуд, которые в конечном итоге уничтожают урожай, как это произошло в Бразилии, крупнейшем в мире производителе кофе.

Бразилия стала мишенью затяжных морозов, за которыми последовали засухи, что привело к исчезновению многих кофейных деревьев, а это, в свою очередь, вызвало падение производства по сравнению с обычным сезоном, по крайней мере, на несколько миллионов мешков. Восстановление урожая может занять как минимум два года, и при этом высокие цены будут сохраняться.

Учитывая более низкую доступность бразильского кофе на международном рынке, ожидается продолжение роста цен.

По данным Bloomberg, одного из двух ведущих американских поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, запасы кофе, которые на биржах падают с 2018 года, в настоящее время составляют 1,03 млн мешков, что является самым низким показателем за последние 20 лет, по сравнению с 1,54 млн мешков в конце 2021 года.

В настоящее время запасы примерно на 0,5 проц превышают годовой мировой спрос.