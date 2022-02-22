Самый крупный разлом на планете

Разлом Сан-Андреас - самая знаменитая трещина в земной поверхности. Широкому кругу людей он стал известен после землетрясения, фактически уничтожившего Сан-Франциско в 1906 г. Популярности его как туристического объекта поспособствовало и месторасположение в густонаселенной Калифорнии в относительной близости от Лос-Анджелес. Сан-Андреас возник на месте соприкосновения Тихоокеанской и Североамериканской литосферных плит. Он - их граница, берет начало в Мексике, "разрезает" Калифорнию с юга на север, спустя 1280 км уходя под воду у Сан-Франциско, передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сан-Андреас выглядит как овраг. Самые крупные трещины в земной коре находятся на равнине Карризо (200 км на север от Лос-Анджелеса). Чтобы получить захватывающие фото, лучше взять с собой дрон - с высоты масштаб разлома поражает сильнее. А самое яркое проявление "работы" Сан-Андреаса - древний вулкан Нинах. Он возник 23 млн лет назад, после чего был разделен разломом на две части. Левая половина за миллионы лет "отъехала" на 314 км на север и известна сегодня как национальный монумент "Пинаклс" в 110 км к югу от Сан-Хосе (5000 Highway 146, Paicines, CA 95043).