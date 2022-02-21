Ботанический сад Кембриджа потерял «Яблоню Ньютона»

Ботанический сад Кембриджского университета потерял свою "яблоню Ньютона" из-за шторма "Юнис", обрушившегося на Великобританию. В ботаническом саду заявили, что дерево стало "печальной утратой", но его клон будет высажен в другом месте, пишет BBC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Куратор сада доктор Сэмюэл Брокингтон рассказал, что дерево было посажено в 1954 году и встречало всех посетителей у входа в ботанический сад Бруксайд на протяжении 68 лет. Он также объяснил, что оно было клонировано с того самого дерева, которое, согласно легенде, привело сэра Исаака Ньютона к открытию законов гравитации.

В ботаническом саду заверили, что у них есть клон этого дерева, который вскоре будет посажен в другом месте сада. Оригинальное дерево, с которого упало яблоко, побудившее Ньютона разработать свою теорию гравитации, находилось в поместье Вулсторп около города Грантема в графстве Линкольншир. Несмотря на то, что в XIX веке оно пострадало от ветра, яблоня все же выжила, и на протяжении многих лет его размножали черенками и отводками, осуществляя привязку одного побега к другому саженцу.