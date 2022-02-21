Впервые обнаружен астероид с тремя лунами

Международная группа ученых впервые обнаружила систему из четырех астероидов, три из которых вращаются вокруг более крупного. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи проанализировали данные, полученные при наблюдении за астероидом (130) Электра с помощью очень большого телескопа (Very Large Telescope, VLT) в Чили. Это небесное тело относится к классу G - углеродным астероидам, состоящим в основном из глины и слюды. Он достигает 260 километров в поперечнике и имеет такой же химический состав, как и Церера. В 2003 году астрономы обнаружили, что у (130) Электры есть свой спутник, а в 2014 году была найдена вторая луна.

Ученые прогнали изображения (130) Электры через программу шумоподавления и алгоритмы удаления светящегося гало вокруг астероида. Оказалось, что космический объект имеет третью, очень тусклую луну. Астрономы рассчитали ее орбиту на основе трех координат, полученных в эпохи наблюдения 9, 30 и 31 декабря 2014 года.

Первый спутник диаметром шесть километров был назван S/2003 (130) 1. Он вращается вокруг астероида на расстоянии около 1300 километров. Второй спутник - S/2014 (130) 1 - на четыре километра меньше, а его эллиптическая орбита располагается намного ближе к (130) Электре. Третий спутник S/2014 (130) 2 находится еще ближе к астероиду и имеет диаметр всего 1,6 километра. Его яркость в 15 тысяч раз меньше, чем яркость самой (130) Электры.