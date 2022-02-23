Создано молоко для профилактики коронавируса

Ученые из Министерства инновационного развития Республики Узбекистан смогли получить молоко с антителами к SARS-CoV-2, привив коров и коз от коронавируса. Исследователи надеются, что употребление такого молока позволит хотя бы частично защитить население от COVID-19. Подробнее о разработке они сообщают в пока не рецензированной статье, размещенной на сервисе препринтов bioRxiv, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи обратили внимание, что у вакцинированных или переболевших COVID-19 женщин в грудном молоке содержались антитела к SARS-CoV-2 и предположили, что для иммунизации населения можно использовать молоко привитых от COVID-19 коров и коз. Авторы работы привили домашних коз и коров предназначенной для людей вакциной ZF-UZ-VAC2001 трижды. Нейтрализующие антитела определялись в сыворотке уже через две недели после первой прививки. Эксперименты на клеточных культурах показали, что антитела успешно нейтрализуют SARS-CoV-2 - в сыворотке крови эффективность достигала 100%, в молоке - 40%.

"Первые результаты экспериментальной проверки показали, что человеческая вакцина ZF-UZ-VAC2001 может быть безопасно использована для вакцинации домашних сельскохозяйственных животных с целью получения иммунобиологически активных молока и сыворотки, содержащих специфические нейтрализующие антитела против SARS-CoV-2", - заключили авторы работы. Они рассчитывают, что произведенное таким образом молоко можно будет использовать для массовой пассивной иммунизации населения.

Кроме того, антитела сохраняются после пастеризации, что дает возможность заготавливать иммунизированное молоко в больших объемах.