Обнаружена крупнейшая радиогалактика во Вселенной

Европейские астрономы обнаружили новую гигантскую радиогалактику (GRG), которая является самой крупной из известных во Вселенной на настоящий момент. Ее длина достигает более 16 миллионов световых лет. Для сравнения, диаметр Млечного Пути достигает всего лишь чуть более 100 тысяч световых лет. Об открытии сообщается в препринте, опубликованном на сайте arXiv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи проанализировали данные радиоинтерферометра LOFAR, полученные на частоте 144 мегагерца. Они идентифицировали сложную структуру, которая оказалась гигантской радиогалактикой с центральным (струйным) компонентом и двумя внешними (лепестковыми) компонентами. Объект длиной 16,43 миллиона световых лет получил обозначение GRG Alcyoneus и отождествляется с эллиптической галактикой J081421.68+522410.0 массой около 240 миллиардов масс Солнца. В ее центре находится сверхмассивная черная дыра с массой 400 миллионов Солнц.

Гигантские радиогалактики - это радиогалактики с общей проекционной длиной не менее 2,3 миллиона световых лет. К настоящему моменту обнаружены около тысячи GRG, из которых только десять имеют длину более 10 миллионов световых лет. До сих пор самой крупной считалась радиогалактика J1420-0545 с предполагаемой собственной длиной примерно 16 миллионов световых лет.

Радиогалактики возникают благодаря активному ядру в галактике-хозяине (обычно это массивные эллиптические галактики), которая может быть очень тусклой в оптическом радиодиапазоне, но при этом формирует яркие радиоструктуры в виде струй и симметричных лепестков.