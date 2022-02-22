https://news.day.az/unusual/1437996.html Драка двух зайцев попала в объектив фотоловушки - ВИДЕО
Драка двух зайцев попала в объектив фотоловушки - ВИДЕО
Драка двух зайцев попала в объектив фотоловушки, установленной в национальном парке "Таганай" в Челябинской области. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Вести.
На кадрах видно, как ушастые боксеры сильно бьют друг друга передними лапами, а спустя несколько секунд убегают в кусты, где продолжают бой.
Специалисты объясняют тягу к дракам началом периода гона у самцов - он как раз приходится на конец февраля. Это произошло ночью, поскольку зайцы являются сумеречными и ночными животными.
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