Драка двух зайцев попала в объектив фотоловушки, установленной в национальном парке "Таганай" в Челябинской области. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Вести.

На кадрах видно, как ушастые боксеры сильно бьют друг друга передними лапами, а спустя несколько секунд убегают в кусты, где продолжают бой.

Специалисты объясняют тягу к дракам началом периода гона у самцов - он как раз приходится на конец февраля. Это произошло ночью, поскольку зайцы являются сумеречными и ночными животными.