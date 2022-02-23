Предсказано исчезновение светофоров на дорогах

Исследователи считают, что появление умных автомобилей на дорогах позволит постепенно отказаться от светофоров и дорожных знаков. Об этом сообщает издание Daily Star, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты ссылаются на отчет телекоммуникационной компании NTT Corporation, согласно которому в будущем на городских дорогах окажется меньше светофоров, дорожных знаков и пробок. Это будет вызвано тем, что умные беспилотные автомобили будут общаться друг с другом посредством 5G, координировать движение и предупреждать о проблемах на пути. В этой связи эксперты предсказали постепенное исчезновение светофоров.

Специалисты полагают, что автомобилям не нужно будет ориентироваться на указания светофора или регулировщика: беспилотники будут координироваться и двигаться в порядке очереди. Каждой машине в потоке будет предоставлен слот, в рамках которого беспилотный автомобиль сможет перестроиться или проехать перекресток.

"Используя данные, собранные с наших автомобилей, мы уже можем полагаться на информацию о пробках на дорогах в навигации, а также применять их для диагностики транспортных средств", - отметил руководитель отдела планирования исследований и разработок компании RTT Ацуши Коидзуми (Atsushi Koizumi). По словам эксперта, бортовые компьютеры беспилотников уже настолько совершенны, что могут обмениваться информацией с 30 миллионами машин одновременно.

Коидзуми подчеркнул, что в умных городах снизится количество случайных смертей во время ДТП - на 1,3 миллиона случаев в год во всем мире.

В конце январе стало известно, что в США впервые будут судить водителя Tesla за смертельное ДТП. Электрокар на автопилоте проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль, двое находившихся в салоне погибли.