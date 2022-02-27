Ученые создали предсказывающую течение болезни нейросеть

Ученые Массачусетского технологического института (MIT) описали нейросеть G-Net, предсказывающую течение болезни пациента. Об этом сообщается на сайте MIT, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В основе нейросети лежит метод причинно-следственного вывода, который оценивает эффект динамического воздействия в присутствии измеренных смешанных переменных при различных способах лечения. Таким образом, нейросеть G-Net позволит разрабатывать альтернативные планы лечения на основе истории пациента и проверять их перед принятием решения.

"Наша конечная цель - разработать метод машинного обучения, который позволил бы врачам исследовать различные сценарии и варианты лечения", - отметил научный сотрудник MIT Ли-вэй Леман.

Перед применением на пациентах специалисты намерены улучшить алгоритм работы нейросети.