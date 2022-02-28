Ученые сравнили вред от чистящих средств с опасностью выхлопных газов

Испарения от чистящих средств оседают в легких с той же скоростью, что и выхлопные газы, выяснили исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе. Об этом они рассказали в статье в журнале Science Advances,передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пандемия COVID-19 заставила людей пользоваться чистящими и дезинфицирующими средствами гораздо чаще, как дома, так и на работе. Но активное их использование повышает и концентрацию летучих соединений, которые образуются при испарении средств, в том числе вторичных органических аэрозолей. ВОА образуются в результате окисления некоторых молекул, и на них приходится основная часть аэрозолей, вредящих атмосфере.

"Понимание механизма образования и свойств ВОА важно для оценки их влияния на климат, качество воздуха и здоровье человека", - поясняют ученые.

Исследователи сосредоточились на летучих соединениях монотерпенах, которые образуются в том числе и при использовании чистящих средств. На протяжении 12-14 минут они мыли поверхности в закрытом помещении с вентиляцией и в процессе измеряли выделение аэрозолей, окислителей, радикалов, вторичных продуктов окисления.

Человек, использующий чистящее средство, содержащее монотерпены, сначала вдыхает 30-40 мкг первичных летучих органических соединений в минуту, подсчитали ученые. Когда молекулы вступают в реакцию с воздухом и окисляются, человек вдыхает от 0,1 до 0,7 мкг частиц вторичных соединений в минуту. Таким образом, аэрозоли поступают в дыхательные пути с той же или более высокой скоростью, что и автомобильные выхлопы - и, вероятно, могут наносить не меньший вред.

Несмотря на важность дезинфекции поверхностей, чрезмерное ею увлечение может быть опасно для организма. Минимизировать накопление загрязняющих частиц, по словам исследователей, может поддержание в помещении концентрации озона на уровне ниже одной миллиардной доли.