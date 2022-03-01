Названы десять помогающих быстрее уснуть продуктов

Диетологи назвали десять продуктов, которые помогают быстрее заснуть и улучшают качество сна. Об этом сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Диетолог Бринн Макдауэлл предложила добавить в рацион миндаль. "Миндаль - источник гормона мелатонина, который регулирует биологические часы человека и сигнализирует, когда пора готовиться ко сну. Исследования показывают, что употребление продуктов, богатых мелатонином, может способствовать улучшению циклов сна вашего организма", - отметила она.

Диетолог Кейли МакМорди добавил, что грецкие орехи также полезны, поскольку они - источник мелатонина, серотонина и магния.

Диетолог Аманда К. Миллер отметила, что бананы содержат углеводы, триптофан и мелатонин и тоже способствуют быстрому засыпанию. Кроме того, в список успокаивающих продуктов вошли лавандовый и ромашковый чаи, которые помогают расслабиться и снизить тревогу.

Специалисты также рекомендовали обратить внимание на вишневый сок, овсяные хлопья, лосось, яйца, авокадо и киви.